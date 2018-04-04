Галкин показал «танец победителя» в исполнении дочери

Артист Максим Галкин рассказал, что его дочь Лиза любит побеждать в играх, и часто танцует после победы.

«Играли вчера с Лизой перед сном в любимую игру моего детства – «Мемо», я еще со своими родителями в нее играл. Лиза обожает выигрывать и часто после этого исполняет танец победителя», – написал Галкин в своем Instagram, комментируя видеоролик.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 4 Апр 2018 в 12:04 PDT

«Бери сразу две (карты)», – говорит Лиза Галкина.

«Ты же брала по одной!», – отвечает ей артист.

После чего выясняется, что Лиза выиграла раунд, и исполняет танец победителя.

Игра «Мемо» состоит из карточек с парными изображениями, лежащими «рубашками» вверх. Игрокам надо запомнить, где находятся парные картинки в каждом ряду, и одновременно их открыть. Игра развивает внимание, тренирует память.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что дети Пугачевой и Галкина стали гражданами Кипра.