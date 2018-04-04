МИД назвал дело Скрипаля спланированной провокацией

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дело Скрипаля заранее спланированной провокацией западных стран.

«С диаметрально противоположных позиций Вашингтон и Лондон выступили только сейчас, после инцидента в Солсбери 4 марта. Этот разворот на 180 градусов и внезапная слаженность еще раз подтверждают заранее спланированный провокационный характер происходящего», - заявила Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, после выхода книги химика Вила Мирзаянова, благодаря которой стало известно о разработке боевого отравляющего вещества А234, научно-консультативный совет ОЗХО не раз рассматривал вопрос о целесообразности его включения в список химикатов конвенции по запрещению химоружия.

Однако совет приходил к выводу об отсутствии достоверных данных о существовании этого вещества. Захарова отметила, что с мнением ОЗХО соглашались в том числе британские и американские ученые, разрабатывая инструкции, которые направляли свои экспертам.



Напомним, накануне эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях.

Живущий в США химик Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», заявлял, что «только Россия могла это сделать», говоря об отравлении Скрипаля. Вместе с тем он сообщал, что химическая формула вещества была опубликована лишь в его книге, вышедшей на Западе.