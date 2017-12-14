Латвия пожаловалась на российские ракетные запуски

Из-за российских тестовых ракетных запусков в Балтийском море Латвии пришлось частично закрыть коммерческое воздушное пространство в регионе, заявили в республике.

«Это демонстрация силы», – сказал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, добавив, что трудно осознать, что учения проходят так близко к латвийским границам. По его словам, испытания проводятся в исключительной экономической зоне Латвии, но за пределами территориальных вод страны, сообщает Reuters.

Из-за этого, как утверждают латвийские власти, им пришлось закрыть часть своего воздушного пространства на три дня испытаний. Швеция также выпустила предупреждение для гражданских судов, заявив, что могут быть задержки и нарушения в том числе в гражданском воздушном движении.

Латвия также заявляет, что российские учения никогда не происходили так близко к ее территории. Кучинскис связывает это с высылкой российских дипломатов из европейских стран в связи с делом Скрипаля.

В то же время Латвия признает, что Россия не нарушает никаких международных правил и имеет право на проведение учений. Однако минобороны республики все равно вызвало военного атташе России, чтобы выразить свою озабоченность и поставить вопрос о сроках.

В воскресенье депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс заявил, что прибалтийской республике нужно наблюдать за российскими учениями в Балтийском море, чтобы не позволить им «испортить Пасху». В Эстонии, в то же время, заявили, то испытания не вызывают у них озабоченности.

Речь идет о тренировочных ракетных пусках в Балтийском море, которые Россия проводит 4-6 апреля.