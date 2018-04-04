Гоша Рубчинский заявил о закрытии бренда

Бренд Gosha Rubchinskiy закрывается, сообщил инсайдер, а позже подтвердил сам дизайнер.

Как сообщает издание «Собака.ру», для российского дизайнера показ в Екатеринбурге стал последним, следующее июньское шоу в Париже отменено.

Отмечается, что занимающийся ритейлом арки Comme des Garcons продолжит работать с Рубчинским над совместными проектами.

Рубчинский родился в 1984 году в Москве. По собственному признанию дизайнера, на него большое влияние оказали журналы «ОМ» и «Птюч». В Москве Гоша окончил художественную школу, а затем Колледж технологии и дизайна.

В фэшн-индустрию попал в 2003 году, работая стилистом, визажистом, парикмахером. К созданию вещей пришел после работы над фильмом Кирилла Серебренникова «Изображая жертву» и короткометражкой Романа Прыгунова про подростков-скейтбордистов. Одевая молодых людей «с района», он понял, что хочет создавать коллекции под собственным именем.

Гоша стал популяризатором так называемого «нормкора», ставшего популярным в начале 2014 году после статьи в журнале New York Magazine и обозначавший усталость от трендов.