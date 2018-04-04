Установлен очаг возгорания в ТЦ «Персей для детей»

Пожар в ТЦ «Персей для детей» возник в помещениях складов ткацкой фабрики на верхних этажах здания, сообщили в СК России.

«В ходе следственных действий установлен очаг возгорания в торговом центре на востоке Москвы. Следствием установлено, что на четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики, где произошло возгорание», – сообщается в Telegram-канале СКР.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Москве, в том числе изымается интересующая следствие документация и устанавливаются владельцы склада.

Пожар возник в среду днем на последнем этаже ТЦ «Персей для детей» на северо-востоке Москвы. Из ТЦ эвакуировали 600 человек. Сообщалось, что очаг находился в машинном отделении грузового лифта.

Очевидец заявил, что оповещение о возгорании не сработало, об эвакуации посетители ТЦ узнали от охранника.

По факту пожара возбуждены уголовные дела.

Шесть пожарных пострадали при тушении возгорания в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов. Также в результате пожара погиб один человек, сотрудник ТЦ, 45-летний Алексей Карпов, который при возгорании заблудился и побежал не туда.

При этом один из сотрудников МЧС спас своего коллегу, который потерял сознание в задымленном помещении.