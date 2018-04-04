Россия и Таджикистан сняли ограничения для авиакомпаний

По итогам переговоров авиационных властей Россия и Таджикистан сняли взаимные ограничения для авиакомпаний, сообщил представитель российского Минтранса.

«Делегации договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном. Стороны подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017-2018 года», – передает РИА «Новости» слова представителя российского Минтранса.

В ведомстве подтвердили, что ранее введенные ограничения сняты, в том числе не будут вступать в силу анонсированные ограничения. С 5 апреля Россия собиралась отозвать допуски на ряд маршрутов в российские города для авиакомпаний Tajik Air и Somon Air.

Также стороны договорились, что с летнего расписания в сетку маршрутов добавят новые направления: Пермь-Душанбе, «Жуковский»-Куляб, Челябинск-Худжанд и Краснодар-Худжанд.

С понедельника Таджикистан отозвал у четырех российских авиаперевозчиков разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд, мера коснулась 11 маршрутов между странами.

Напомним, новое обострение в авиконфликте с Таджикистаном произошло в марте, когда таджикская сторона не дала разрешение «Уральским авиалиниям» на полеты по некоторым направлениям.