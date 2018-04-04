Пострадавший в ТЦ «Персей для детей» пожарный спас жизнь коллеге

Два сотрудника МЧС пострадали в результате пожара в московском ТЦ «Персей для детей», один из них спасал своего коллегу.

Сотрудник МЧС Александр Кравченко пострадал во время пожара в ТЦ «Персей для детей», когда спасал своего коллегу – пожарного Антона Юдина, который потерял сознание, сообщает telegram-канал Mash.

Всего при пожаре в ТЦ пострадали пять сотрудников МЧС.

Издание Daily Storm в telegram-канале опубликовало комментарий сотрудника ТЦ, заявившего, что никто из его коллег не пострадал. По его словам, погибший Алексей Карпов не был сотрудником ТЦ «Персей для детей».

Состояние двоих пожарных, Москве, оценивается как тяжелое, сообщил журналистам в среду руководитель столичного главка МЧС России Илья Денисов, пишет ТАСС.

«Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Угрозы для жизни пострадавших нет», – сказал Денисов. Все пострадавшие пожарные обеспечивали эвакуацию людей из горящего здания и занимались тушением пожара.

По словам Денисова, остальные четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Всего из ТЦ эвакуировали 600 человек. По предварительным данным, очаг находился в машинном отделении грузового лифта.