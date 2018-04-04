Россия ответила на высылку дипломата из Бельгии

Россия решила выслать одного бельгийского дипломата в ответ на аналогичные действия властей европейской страны.

«Российские власти сообщили нашему посольству в Москве, что один дипломат был объявлен персоной нон грата в ответ на решение, принятое на прошлой неделе», – приводит Аgence France Presse слова представителя бельгийского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

В пятницу премьер-министр королевства Шарль Мишель заявил, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Бельгия высылает из страны одного российского дипломата.