Шойгу обвинил НАТО в обнулении диалога по безопасности

Активные действия стран НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе, в особенности с Россией, заявил глава российского Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Хотел бы отметить, что отношения в Европе в части безопасности и диалог, особенно диалог среди военных фактически сведен к нулю активными действиями стран НАТО. Отношения продолжают охлаждаться, и охлаждаться довольно активно», – сказал Шойгу на встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас ряд стран, которые в Москве называют «младонатовцами», борются за награду «кто больше и глубже охладит отношение с Россией». Шойгу предположил, что в скором времени такая награда в Европе может появиться.

Такое положение дел Москву не может удовлетворять, подчеркнул Шойгу.

«Нас это, естественно, не может удовлетворить, поэтому рады возможности общения с Вами, видим Ваши усилия по обеспечению безопасности в Европе. Надеемся, что наш с Вами диалог позволит сделать еще один шаг к повышению уровня безопасности в Европе», – сказал министр.

Он выразил надежду на то, что начнется хотя бы более активный и конструктивный диалог между странами Европы в области европейской безопасности.

Шойгу также поблагодарил делегацию ОБСЕ за участие в Московской конференции по международной безопасности, что он назвал «хорошим знаком» и «стимулом для дальнейшего развития и продолжения отношений».

Ранее на открытии VII Московской конференции по безопасности министр сообщил, что ВКС в 2018 году более 25 раз поднимались на перехват самолетов НАТО у границы России, что свидетельствует о повышении интенсивности полетов натовской авиации вдоль российских границ.

В конце марта в НАТО заявили, что былое сотрудничество с Россией возобновится, если Москва «начнет действовать в соответствии с международным правом».