Сирия уличила США в желании контролировать нефтяные месторождения

Замглавы минобороны Сирийской арабской республики Махмуд Шава на Московской конференции по безопасности заявил, что США пытаются установить контроль над месторождениями нефти в стране.

Шава рассказал, что США решили придумать разные предлоги для оправдания сохранения нелегального присутствия их баз и войск на сирийской земле «с целью установления контроля и господства над нефтяными месторождениями, с целью разделения Сирии», передает РИА «Новости».

По его словам, Дамаск считает присутствие без разрешения любых иностранных сил на территории Сирии агрессией и оккупацией.



«Мы призываем СБ ООН взять на себя ответственность в сохранении международного мира и безопасности, положив конец преступлениям американского альянса и турецкой агрессии, направленной против сирийских мирных жителей и нацеленных на разрушение инфраструктуры страны, а также израильской агрессии. Спрашивается – как мир может царствовать и укрепляться в нашем регионе, если не дать отпор таким агрессивным действиям со стороны Израиля и его союзника США?», – сказал Шава.

Он также подчеркнул, что после того, как вооруженные силы России и Ирана «способствовали окончанию войны на истощение», США активизировали присутствие на севере Сирии.



«Это сопровождалось американо-израильской агрессией, грубым нарушением международного гуманитарного права с целью поддержки террористических формирований», – добавил Шава.

Во вторник сообщалось, что США создают две военные базы в подконтрольном курдским «Силам народной самообороны» (YPG) районе Манбиджа к западу от реки Евфрат. При этом на прошлой неделе президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Огайо заявил, что США очень скоро уйдут из Сирии.