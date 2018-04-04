Австралия посоветовала согражданам трижды подумать перед поездкой в Россию

Правительство Австралии обратилось к болельщикам, которые собираются поехать на ЧМ-2018, из-за обеспокоенности политической ситуацией в России.

«Правительство Австралии не осведомлено о проблемах граждан страны, посещающих Россию. Тем не менее вам стоит следить за политической обстановкой и изучать вопрос безопасности и обновления рекомендаций. Если у вас нет необходимости отправляться в Россию, обдумайте это решение дважды или трижды», – приводит «Советский спорт» сообщение правительства Австралии.

При этом болельщики из этой страны уже приезжали в Россию на Кубок конфедераций – 2017.

Напомним, 27 марта глава МИД страны Джули Бишоп заявила, что правительство Австралии не будет бойкотировать ЧМ-2018 в России, несмотря на высылку двоих российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.