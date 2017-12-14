Названа причина гибели человека при пожаре в московском торговом центре

Погибший при пожаре сотрудник ТРК «Персей для детей» на востоке Москвы заблудился и побежал не туда, сообщил глава столичного главка МЧС Илья Денисов.

«В ходе разведки обнаружен погибший сотрудник торгово-развлекательного центра. Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону», – цитирует Денисова РИА «Новости».

По данным МЧС, пострадали трое пожарных. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Также отмечается, что на место пожара выехала группа следователей и криминалистов московского СУ СК.

Напомним в результате пожара в ТРК «Персей для детей», возникшего в складском помещении, погиб один человек.