Россия выслала венгерского дипломата

МИД вручил послу Венгрии ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства этой страны, это ответная мера на высылку российского дипломата из Венгрии в связи с делом Скрипаля, следует из заявления российского внешнеполитического ведомства.

В среду в МИД вызвали посла Венгрии Яноша Балла. Ему вручили ноту протеста, а также заявили, что в ответ на «недружественные и необоснованные требования Венгрии» о выслыке российского дипломата в связи с делом Скрипаля «российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства», сообщается на сайте МИД.

Россия до этого не принимала решений о высылке венгерского дипломата в связи с тем, что Венгрия присоединилась к мерам Запада по делу Скрипаля в последний момент – позже, чем основная масса стран.