Еженедельная аудитория RT достигла 100 млн человек

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4 апреля, среда  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Громкий арест подогрел спекуляции о будущем правительстве

Виталия Мутко и Владимира Мединского политологи включают в число главных «кандидатов на выбывание»Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Кривотолки вокруг состава будущего Кабмина России достигли рекордного уровня. «Политические пересуды» вспыхнули после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства. Удержат ли на фоне этого скандала свои посты в команде прежние «тяжеловесы»? Под вопросом оказались даже шансы премьера Дмитрия Медведева. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Трамп потребовал платы за Сирию

Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить пребывание американских войск в СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
Заявление Дональда Трампа о планах вывести войска из Сирии поставили в замешательство Госдеп и стали сюрпризом для Пентагона. Но больше всех обеспокоились союзники США на Ближнем Востоке. Какие цели преследовал Трамп, будоража своих партнеров громкими заявлениями? Спустя неделю президент США открыл карты. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
До сегодняшнего дня я ни разу не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином. Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример. Подробности...
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Наш враг в новой холодной войне

Владимир Можегов, публицист
Кто именно объявил нам войну? «Коллективный Запад»? Англия и США? С кем собрались воевать мы? Кто такие мы, наконец? Ибо без этих важнейших категорий все еще пока слишком далеко даже от однозначности прошлой холодной войны. Подробности...
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Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Екатерина Смолякова, политолог
В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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          Еженедельная аудитория RT достигла 100 млн человек

             4 апреля 2018, 14:53
          Фото: Илья Питалев/РИА Новости
          Текст: Виктория Федотова

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          Еженедельная телеаудитория RT выросла более чем на треть и стала равна 100 миллионам, показывают итоги исследования компании Ipsos.

          За последние два года еженедельная телеаудитория канала RT выросла более чем на треть. Каждую неделю RT смотрят 100 млн человек в 47 из более чем ста стран, в которых доступен телеканал.

          Данные приводит международная исследовательская компания Ipsos. Установлено, что в 38 странах мира, где проводилось исследование в 2015 году, еженедельная телеаудитория RT выросла на 36%, увеличившись с 70 млн до 95 млн зрителей. В новом исследовании были дополнительно представлены девять стран, с учетом которых еженедельная аудитория RT составила 100 млн человек в 47 из более чем ста стран, где вещает телеканал.

          В США еженедельная аудитория RT выросла более чем на 30% – с 8 до 11 млн зрителей. В Европе еженедельная аудитория RT насчитывает 43 млн человек в 15 странах.

          «Выражаю огромную человеческую благодарность американскому минюсту, британскому правительству, лично Соросу, всему НАТО, а также многочисленной западной прессе и НКО. Благодаря вашим коллективным усилиям, еженедельная аудитория РТ выросла на треть и достигла 100 млн человек только в тех странах, где проводилось исследование международной компании Ipsos», – написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

          Отмечается, что наибольший прирост аудитории был зафиксирован в странах Латинской Америки – в этом регионе еженедельная аудитория RT выросла почти в три раза – до 17 млн зрителей (18 млн с учетом данных, полученных из стран, где исследование проводилось впервые). Лидером по росту аудитории в регионе стала Мексика, где еженедельная аудитория RT выросла более чем в 4,5 раза за два года.

          Известно, что 11 млн зрителей смотрят RT еженедельно в 15 странах Ближнего Востока и Северной Африки. Самая большая аудитория RT в регионе - в Ираке, где она насчитывает 2,2 млн человек в неделю.

          «Тот факт, что аудитория телеканала значительно выросла за последние два года, говорит о том, что предлагаемый контент интересен зрителям в разных странах», – сказал глава Ipsos Connect на Ближнем Востоке и в Северной Африке Эли Аун.

          Исследование Ipsos проводилось в 47 странах мира среди выборки, репрезентативной населению каждой страны, с помощью телефонных либо онлайн-интервью, с октября по ноябрь 2017 года. Страны исследования: Великобритания, Ирландия, Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Швейцария, Португалия, Бельгия, Австрия, Турция, Польша, Греция, Россия, США, Канада, Венесуэла, Эквадор, Аргентина, Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Боливия, Доминиканская Республика, Никарагуа, Индия, Новая Зеландия, Австралия, Ливия, Палестина, Иордания, Катар, Бахрейн, ОАЭ, Ливан, Тунис, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Ирак, Алжир, Египет, Марокко, Нигерия, ЮАР.


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