Еженедельная аудитория RT достигла 100 млн человек

Еженедельная телеаудитория RT выросла более чем на треть и стала равна 100 миллионам, показывают итоги исследования компании Ipsos.

За последние два года еженедельная телеаудитория канала RT выросла более чем на треть. Каждую неделю RT смотрят 100 млн человек в 47 из более чем ста стран, в которых доступен телеканал.

Данные приводит международная исследовательская компания Ipsos. Установлено, что в 38 странах мира, где проводилось исследование в 2015 году, еженедельная телеаудитория RT выросла на 36%, увеличившись с 70 млн до 95 млн зрителей. В новом исследовании были дополнительно представлены девять стран, с учетом которых еженедельная аудитория RT составила 100 млн человек в 47 из более чем ста стран, где вещает телеканал.

В США еженедельная аудитория RT выросла более чем на 30% – с 8 до 11 млн зрителей. В Европе еженедельная аудитория RT насчитывает 43 млн человек в 15 странах.

«Выражаю огромную человеческую благодарность американскому минюсту, британскому правительству, лично Соросу, всему НАТО, а также многочисленной западной прессе и НКО. Благодаря вашим коллективным усилиям, еженедельная аудитория РТ выросла на треть и достигла 100 млн человек только в тех странах, где проводилось исследование международной компании Ipsos», – написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

Отмечается, что наибольший прирост аудитории был зафиксирован в странах Латинской Америки – в этом регионе еженедельная аудитория RT выросла почти в три раза – до 17 млн зрителей (18 млн с учетом данных, полученных из стран, где исследование проводилось впервые). Лидером по росту аудитории в регионе стала Мексика, где еженедельная аудитория RT выросла более чем в 4,5 раза за два года.

Известно, что 11 млн зрителей смотрят RT еженедельно в 15 странах Ближнего Востока и Северной Африки. Самая большая аудитория RT в регионе - в Ираке, где она насчитывает 2,2 млн человек в неделю.

«Тот факт, что аудитория телеканала значительно выросла за последние два года, говорит о том, что предлагаемый контент интересен зрителям в разных странах», – сказал глава Ipsos Connect на Ближнем Востоке и в Северной Африке Эли Аун.

Исследование Ipsos проводилось в 47 странах мира среди выборки, репрезентативной населению каждой страны, с помощью телефонных либо онлайн-интервью, с октября по ноябрь 2017 года. Страны исследования: Великобритания, Ирландия, Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Швейцария, Португалия, Бельгия, Австрия, Турция, Польша, Греция, Россия, США, Канада, Венесуэла, Эквадор, Аргентина, Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Боливия, Доминиканская Республика, Никарагуа, Индия, Новая Зеландия, Австралия, Ливия, Палестина, Иордания, Катар, Бахрейн, ОАЭ, Ливан, Тунис, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Ирак, Алжир, Египет, Марокко, Нигерия, ЮАР.