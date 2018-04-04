Фонд президентских грантов подвел итоги работы за первый год

Первый год работы Фонда президентских грантов был как стартап, очень многое делалось практически с нуля, – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор фонда Илья Чукалин. Что точно получилось у Фонда, так это выстроить конкурсную процедуру, отметил он.

За первый год Фонд президентских грантов сформировал состав экспертов, число которых составило около 700 человек, подчеркнул президент организации Илья Чукалин. «Также мы отработали сами методики проведения экспертизы, то есть мы научились делать честный и открытый отбор», – отметил он.

«Однако, поскольку это всего год, нам еще очень многое надо сделать, в том числе усовершенствовать механизмы мониторинга, внедрить механизмы оценки социального эффекта, получаемого в рамках реализации проектов», – рассказал Чукалин. Он также напомнил, что фонд весь год учил писать проекты и провел 126 семинаров на эту тему в 83 регионах. «Нам еще надо учесть и управление социальными проектами», – добавил собеседник.

Что касается количества заявок, «мы получили более 25 тыс. проектов – это огромная цифра, которая говорит сама за себя», подчеркнул Чукалин. Он также рассказал, что более 8 тыс. организаций, которые пришли на конкурсы, до 2016 года включительно участие в подобных конкурсах не принимали, так что доверие к конкурсам, проводимым фондом высокое.

Напомним, Фонд президентских грантов отмечает первую годовщину своей деятельности. За это время фонд провел два конкурса и завершил прием заявок на участие в третьем. Всего на три конкурса было подано 25 тыс. 241 проект от 13 тыс. 796 некоммерческих организаций, из которых 8 тыс. 303 ранее не участвовали в конкурсах прежних операторов грантов.

В среду состоялось заседание объединенного экспертного совета фонда, в рамках которого до независимой экспертизы были допущены 8,3 тыс. претендующих на президентские гранты проектов. Итоги конкурса будут подведены до 1 июня.