Пушков назвал инициатора антироссийской кампании по «делу Скрипаля»

Самым активным участником и, видимо, инициатором антироссийской кампании по «делу Скрипаля» были США, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Посмотрите, кто был самым активным участником этой кампании, кто выслал больше всего дипломатов – застрельщиком этой антироссийской кампании были США», – передает РИА «Новости» слова Пушкова.

Он отметил, что, несмотря на то что Лондон разворачивал свою антироссийскую деятельность на европейском пространстве, за ним явно стояли Соединенные Штаты.

«Без США Великобританию поддержали бы не более 10 стран», – убежден сенатор.



Он отметил также, что ожидает появления новых фейковых новостей в британской прессе, когда развал расследования инцидента в Солсбери будут оправдывать некими разведданными и так далее.



«Сам факт восстановления Юлии Скрипаль ставит под большие сомнения использование нервно-паралитического газа. От него не восстанавливаются», – заявил Пушков.



Он предположил, что на расстоянии 50 метров от Скрипалей стоял некий сотрудник специальных служб, который в течение первых 10 минут ввел им антидот. Но в этом случае, отметил Пушков, надо было понимать, отчего вводить противоядие.

Он заявил также, что заключение британской военной лаборатории в Портон-Дауне, которая не смогла установить происхождение вещества, которым были отправлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, опровергло заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о том, что вещество якобы пришло из России.

«Вчерашняя новость относительно того, что лаборатория в Портон-Дауне не сумела определить, откуда происходит вещество, которым были отравлены Скрипали, вызвало повышенный интерес, потому что до этого министр иностранных дел Великобритании Джонсон заявил, что, вне всяких сомнений (и это было, по его словам, установлено лабораторией в Портон-Дауне), это вещество взялось из России. То есть фактически первое, что мы вчера услышали, что глава лаборатории опроверг заявление министра иностранных дел», – передает ТАСС слова Пушкова.

По его словам, глава лаборатории в Портон-Дауне сделал шаг назад.

«Кстати, эта лаборатория подчиняется Министерству обороны Великобритании, поэтому (трудно) предположить, что он (Эйткенхед) самостоятельно выступил, как об этом говорят некоторые наши политические обозреватели, что это, мол, было заявление честного химика. Этот честный химик является сотрудником фактически министерства обороны, и, конечно, его заявления согласованы», – отметил сенатор.

По его словам, это заключение не изменит официальную позицию Великобритании, но может ослабить ее аргументацию при попытках продавить усиление санкций против России со стороны стран ЕС.

Пушков также отметил, что при наиболее благоприятном развитии событий «истерика вокруг этой ситуации будет постепенно снижаться», при этом наиболее негативным сценарием является подключение экономических мер воздействия на Россию вплоть до закрытия Лондонской фондовой биржи для российских компаний. При этом он выразил надежду, что до этого развития событий дело не дойдет.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для борьбы с британским хамством России нужно перестать оправдываться.