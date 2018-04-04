Пушков назвал инициатора антироссийской кампании по «делу Скрипаля»

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4 апреля, среда  |  Последнее обновление — 15:03  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Громкий арест подогрел спекуляции о будущем правительстве

Виталия Мутко и Владимира Мединского политологи включают в число главных «кандидатов на выбывание»Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Кривотолки вокруг состава будущего Кабмина России достигли рекордного уровня. «Политические пересуды» вспыхнули после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства. Удержат ли на фоне этого скандала свои посты в команде прежние «тяжеловесы»? Под вопросом оказались даже шансы премьера Дмитрия Медведева. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Трамп потребовал платы за Сирию

Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить пребывание американских войск в СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
Заявление Дональда Трампа о планах вывести войска из Сирии поставили в замешательство Госдеп и стали сюрпризом для Пентагона. Но больше всех обеспокоились союзники США на Ближнем Востоке. Какие цели преследовал Трамп, будоража своих партнеров громкими заявлениями? Спустя неделю президент США открыл карты. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
До сегодняшнего дня я ни разу не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином. Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример. Подробности...
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Наш враг в новой холодной войне

Владимир Можегов, публицист
Кто именно объявил нам войну? «Коллективный Запад»? Англия и США? С кем собрались воевать мы? Кто такие мы, наконец? Ибо без этих важнейших категорий все еще пока слишком далеко даже от однозначности прошлой холодной войны. Подробности...
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Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Екатерина Смолякова, политолог
В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
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          Пушков назвал инициатора антироссийской кампании по «делу Скрипаля»

          4 апреля 2018, 13:28

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Самым активным участником и, видимо, инициатором антироссийской кампании по «делу Скрипаля» были США, заявил сенатор Алексей Пушков.

          «Посмотрите, кто был самым активным участником этой кампании, кто выслал больше всего дипломатов – застрельщиком этой антироссийской кампании были США», передает РИА «Новости» слова Пушкова.

          Он отметил, что, несмотря на то что Лондон разворачивал свою антироссийскую деятельность на европейском пространстве, за ним явно стояли Соединенные Штаты.

          «Без США Великобританию поддержали бы не более 10 стран», – убежден сенатор.

          Он отметил также, что ожидает появления новых фейковых новостей в британской прессе, когда развал расследования инцидента в Солсбери будут оправдывать некими разведданными и так далее.

          «Сам факт восстановления Юлии Скрипаль ставит под большие сомнения использование нервно-паралитического газа. От него не восстанавливаются», – заявил Пушков.

          Он предположил, что на расстоянии 50 метров от Скрипалей стоял некий сотрудник специальных служб, который в течение первых 10 минут ввел им антидот. Но в этом случае, отметил Пушков, надо было понимать, отчего вводить противоядие.

          Он заявил также, что заключение британской военной лаборатории в Портон-Дауне, которая не смогла установить происхождение вещества, которым были отправлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, опровергло заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о том, что вещество якобы пришло из России.

          «Вчерашняя новость относительно того, что лаборатория в Портон-Дауне не сумела определить, откуда происходит вещество, которым были отравлены Скрипали, вызвало повышенный интерес, потому что до этого министр иностранных дел Великобритании Джонсон заявил, что, вне всяких сомнений (и это было, по его словам, установлено лабораторией в Портон-Дауне), это вещество взялось из России. То есть фактически первое, что мы вчера услышали, что глава лаборатории опроверг заявление министра иностранных дел», – передает ТАСС слова Пушкова.

          По его словам, глава лаборатории в Портон-Дауне сделал шаг назад.

          «Кстати, эта лаборатория подчиняется Министерству обороны Великобритании, поэтому (трудно) предположить, что он (Эйткенхед) самостоятельно выступил, как об этом говорят некоторые наши политические обозреватели, что это, мол, было заявление честного химика. Этот честный химик является сотрудником фактически министерства обороны, и, конечно, его заявления согласованы», – отметил сенатор.

          По его словам, это заключение не изменит официальную позицию Великобритании, но может  ослабить ее аргументацию при попытках продавить усиление санкций против России со стороны стран ЕС.

          Пушков также отметил, что при наиболее благоприятном развитии событий «истерика вокруг этой ситуации будет постепенно снижаться», при этом наиболее негативным сценарием является подключение экономических мер воздействия на Россию вплоть до закрытия Лондонской фондовой биржи для российских компаний. При этом он выразил надежду, что до этого развития событий дело не дойдет.

          Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для борьбы с британским хамством России нужно перестать оправдываться.


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