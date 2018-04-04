ТЦ «Персей для детей» загорелся в Москве

Возгорание произошло в четырехэтажном торговом центре «Персей для детей» в Москве, сообщил источник в экстренных службах, по неподтвержденным данным, есть пострадавший.

«В здании торгового центра по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19, произошел пожар», – передает ТАСС слова источника.

По неподтвержденным данным, гореть начал склад на четвертом этаже, возможно, пострадал один человек.

Посетителей эвакуируют по пожарной лестнице.

Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

В пресс-службе ГУ МЧС Москвы подтвердили факт возгорания в торговом центре по адресу Малая Семеновская, 28, не сообщив других подробностей, отмечает РИА «Новости».

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, пострадали еще 52 человека. Возможными причинами называются неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог.