Украина начала оформлять электронные визы для иностранцев

Консульская служба министерства иностранных дел Украины начала оформление электронных виз для въезда в страну, сообщили в МИД страны.

«Введение электронной визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса», – передает РИА «Новости» сообщение украинского внешнеполитического ведомства.

Сообщается также, что электронными визами смогут воспользоваться граждане 46 стран.

Напомним, 1 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о биометрическом контроле для иностранцев.

В конце декабря министерство внутренних дел Украины заявило, что система биометрического контроля начала работать в аэропортах.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию с вводом биометрического контроля на границе с Украиной, а также расказывала, с какими проблемами могут столкнуться россияне.