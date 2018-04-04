Украинский суд отказал в обеспечительных мерах по иску к «дочке» Роснефти

Хозяйственный суд Луганской области отказал министерству юстиции Украины в обеспечительных мерах по иску о взыскании с украинской «дочки» Роснефти – «Линик» (Лисичанский НПЗ) – 26,8 млн долларов в порядке регресса по проигранному в ЕСПЧ иску компании «Агрокомплекс».

«В удовлетворении заявления министерства юстиции Украины об обеспечении иска министерства юстиции Украины к частному акционерному обществу «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» о взыскании 705,633 миллионов гривен (около 26,8 миллиона долларов)… отказать», – говорится в судебном решении, передает РИА «Новости».

Компания «Агрокомплекс» в 1990-х годах заключила договора с Лисичанским НПЗ на переработку нефти, однако предприятие своих обязательств не выполнило. «Агрокомплекс» после длительных и безуспешных попыток взыскать долг в украинских судах обратился в ЕСПЧ, который в 2011 году постановил выплатить компании 27 млн евро.

Киев выполнил решение Европейского суда. Минюст Украины подал иск в суд о взыскании 26,8 млн долларов порядке регресса, чтобы компенсировать выплаты государства украинскому контрагенту предприятия, осуществленные по решению ЕСПЧ.

Роснефть получила Лисичанский НПЗ вместе с другими украинскими активами ТНК-ВР. Предприятие было остановлено ТНК-ВР еще весной 2012 года из-за убыточности нефтепереработки.