Россияне рассказали о добровольных интернет-каникулах

Почти половина интернет-пользователей в России (45%) за последний год сознательно отключала доступ к Сети на день или более, при этом большинство не чувствовали себя ущемленными, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным ВЦИОМ, доля пользователей интернета в России в 1 квартале 2018 года составила 80%, а рост числа ежедневных интернет-серферов составил 62%. При этом среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля превышает 95%, передает РИА «Новости».

Согласно данным опроса, 45% пользователей в последний год сознательно отключали доступ к интернету на день или более, вынужденно офлайн 66% респондентов.

«При этом 83% из них не чувствовали себя ущемленными, а 7% даже ощутили радость и расслабление», – отмечается в исследовании.



Социологи отмечают, что 77% респондентов признали необходимость в периодическом отдыхе от сети, а 47% опрошенных, выбирая место отдыха, предпочли бы территорию без доступа к интернету.



По данным ВЦИОМ, гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 22% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 30% – что влияние будет крайне слабым. Вместе с тем, для 47% это станет серьезным испытанием.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 31 марта-1 апреля 2018 года среди 2 тыс. совершеннолетних россиян. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.

Напомним, в феврале ВЦИОМ сообщал, что большинство россиян пользуются соцсетями хотя бы раз в неделю.