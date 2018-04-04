Япония заявила протест России и США

МИД Японии заявил протест России и США из-за их планов по совместному строительству дизельных электростанций на Шикотане, заявил глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно.

«Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах (южной части Курил – прим. ВЗГЛЯД), заслуживает крайнего сожаления», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо слова Коно на слушаниях в парламенте.

Ранее в марте губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил, что на Шикотане планируется построить две дизельные электростанции для создаваемых на территории опережающего развития «Курилы» рыбокомбинатов.

Накануне пресс-служба губернатора Камчатки сообщила, что на острове Шикотан на Курилах построят два новых рыбоперерабатывающих завода, реализация проектов позволит привлечь около 10 млрд рублей частных инвестиций.