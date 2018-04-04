Порядка 700 посетителей ТЦ «Триумф Молл» в Саратове эвакуировали после задымления.

В среду в Саратове эвакуировали 700 посетителей ТЦ «Триумф Молл», сообщает РИА «Новости».



Сообщение о возгорании поступило утром 4 апреля. На место прибыли около 10 пожарных расчетов, а также реанимобиль. Улица Кутякова полностью закрыта для движения, сообщает «Версия. Саратов».

Причиной задымления в «Триумф-Молл», по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрощитовой.

Представитель регионального центра МЧС сообщил, что после короткого замыкания возгорания не последовало. Пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека.