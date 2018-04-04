Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 9 копеек – до 57,66 рубля, курс евро поднялся на 10 копеек – до 70,75 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent опустился на 0,29% – до 67,92 доллара за баррель, передает РИА «Новости».