Грузия назвала Россию главной опасностью

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) в ежегодном отчете парламенту назвала «главной опасностью» для страны «оккупацию грузинских территорий» и пребывание в этих регионах – Абхазии и Южной Осетии – вооруженных сил России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В документе говорится, что «главным вызовом» для СГБ являются «процессы неформальной аннексии со стороны России оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона, растущая милитаризация, целенаправленная изоляция оккупированных территорий, незаконные задержания и дискриминация грузинского населения по этническому признаку».

В качестве подтверждения такой политики России приводятся практические шаги по реализации союзнических соглашений Москвы с Сухумом и Цхинвалом – создание в Абхазии совместного с РФ Координационного центра МВД, открытие в Абхазии специализированного таможенного пункта, подчиняющегося российской стороне, вхождение отдельных южноосетинских подразделений в состав российской армии и так далее.

Как отмечает СГБ Грузии, Россия «поэтапно на институциональном уровне упраздняет так называемый суверенитет» Абхазии и Южной Осетии.

«Стратегической целью» России в Абхази и Южной Осетии называется «установление эффективного контроля» над местными правоохранительными, таможенными органами, пограничными службами и военными структурами.

При этом подчеркивается финансовая зависимость Сухума и Цхинвала от Москвы – помощь России в абхазском бюджете составляет 48% от его объема, в южноосетинском – 90%.

Все это, как отмечает СГБ, также создает почву для возможных незаконных финансовых операций. В этой связи СГБ Грузии отмечает активность последнего времени южноосетинского руководства в финансовых операциях с ДНР и ЛНР.