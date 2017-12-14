Полковник Захарченко признал своими часть изъятых 9 млрд

Бывшему заместителю начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковнику Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий, принадлежат лишь около 93 тыс. рублей из изъятых у него 9 млрд рублей, заявил его адвокат.

«Из всего имущества мне принадлежат 92 тысячи 800 рублей – денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов», – передает ТАСС ответ Захарченко переданный в СИЗО через его адвоката Александра Горбатенко.

По словам Захарченко, согласно действующему антикоррупционному законодательству обратить в доход государства посредством гражданского иска можно только имущество, которое принадлежит ему, его супруге и его несовершеннолетним детям.

Напомним, 1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи. Речь идет не только о наличности почти на 9 млрд рублей, найденной в квартире сестры Захарченко, но и о 23 квартирах и машино-местах в Москве, а также элитных автомобилях.