Американский офицер убил жену из России

Бывший офицер вооруженных сил США и его супруга, предположительно уроженка России, найдены мертвыми в своем доме в Италии.

По информации газеты Corriere del Veneto, тела 40-летнего майора Бредли Джоэла Кинсера и его супруги Лейлы были обнаружены в особняке в итальянской коммуне Поццолеоне (провинция Виченца) в пасхальный понедельник. Оба в прошлом служили на американской базе в Виченце, передает РИА «Новости».

По предварительной версии, речь идет об убийстве и самоубийстве. Как отмечает издание, майор Кинсер «пребывал в депрессии». Он, вероятно, задушил свою супругу и покончил с собой. Перед смертью он оставил записку с просьбой о прощении.