Начальник кемеровского МЧС прокомментировал сообщения об обыске

Руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов опроверг сообщения, согласно которым в его доме проводится обыск.

«Ничего не проходит, не подтверждаю», – сказал Мамонтов, отвечая на вопрос ТАСС о проведении следственных действий у него в доме.

Ранее в среду «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что силовики проводят обыск в частном доме Мамонтова.

«Проводятся следственные действия в дома Мамонтова, связанные, в том числе, и с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», ­– сказал источник.

По его данным, всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека. В воскресенье 59 семей погибших получили выплаты.