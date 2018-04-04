Директор Музеев Кремля призвала отказаться от селфи

Селфи на фоне экспонатов не должно становиться самоцелью, посещение музеев должно приносить удовольствие и новые знания, заявила гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

«Я совершенно не понимаю и не приветствую, когда ходят в музей, чтобы «щелкать» экспонаты и еще себя успевать на их фоне. Это мешает окружающим, которые пришли посмотреть, чтобы подумать, насладиться чем-то. Зачем тогда ходить в музеи», – передает ТАСС слова Гагариной, добавившей, что «музей – это такое место, где можно попасть в другой мир, другую эпоху».

Она отметила также, что селфи – не та цель, ради которой нужно ходить в музей.

«Я просто призываю всех наслаждаться тем, что видишь, читать, слушать, что говорят гиды. Это очень важно не только для того, чтобы получить удовольствие и наслаждение, но и еще какие-то знания - и об окружающем мире, и о себе самом», – сказала Гагарина.



Она также назвала наиболее удачные периоды для посещения Музеев Кремля, когда нет очередей и билет можно купить без проблем.



«Москвичам, которые любят спокойно ходить по музеям, лучше выбирать для посещения период, когда нет высокого сезона – это конец октября – начало апреля, исключая период школьных каникул», – сказала Гагарана.

По ее словам, музеи Московского Кремля планируют принять первых посетителей в новом здании на Красной площади к концу 2021 года.



«Мы сейчас в основном занимаемся дизайном того, что представим нашим зрителям. Принципиальное расположение витрин, цвет стен, освещение, то, какие экспонаты где будут располагаться, и какие истории они будут таким образом демонстрировать – это мы уже продумали. К середине лета концепцию завершим», – сказала она.



Отвечая на вопрос, когда посетители смогут осмотреть экспозиции в новом комплексе, площадь которого составит 80 тыс. квадратных метров, Гагарина заявила, что здание передадут Музеям Кремля в конце 2020 года, а откроется для посетителей оно в конце 2021 года.



По словам, Гагариной, первой экспозицией, которую увидят посетители, станет выставка произведений Византийской коллекции.

«Макет Византийского зала уже готов, и нам он очень нравится. Это как раз то пространство, с которого будет начинаться новая экспозиция музея на Красной площади. Концепция готова, вещи отреставрированы, каталог написан», – сказала она.



По словам Гагариной, межмузейный обмен между Россией и США, прерванный в 2010 году, вряд ли возобновится в ближайшее время в связи с обострением дипломатических отношений.



«Я боюсь, что в связи с последними событиями, в особенности в связи с обострением дипломатических отношений, все эти радужные представления о том, что его (обмен – прим. ВЗГЛЯД) можно будет возобновить, в ближайшее время не сбудутся», – заявила Гагарина, отвечая на вопрос, есть ли прогресс в переговорах.

