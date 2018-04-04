К экспертизе допущены 8,3 тыс. претендующих на президентские гранты проектов

В Фонде президентских грантов состоялось заседание объединенного экспертного совета, в рамках которого до независимой экспертизы были допущены 8,3 тыс. претендующих на президентские гранты проектов.

По решению совета 738 проектов не были допущены до дальнейшего рассмотрения из-за выявленных нарушений. Всего на независимую экспертизу направлены 8 тыс. 357 из 9 тыс. 175 представленных на конкурс проектов, еще 80 проектов были отозваны заявителями.

Самым активным регионом по количеству поданных на этот конкурс проектов, не считая Москву и Санкт-Петербург, оказалась Волгоградская область. От нее в фонд поступило 404 проекта. На втором месте – Татарстан с 359 проектами, на третьем – Башкортостан с 310 проектами. Количество проектов, представленных на конкурс из регионов (не из Москвы и Санкт-Петербурга), составило 7 тыс. 363, что оказалось больше даже по сравнению с самым рекордным по показателям вторым конкурсом прошлого года – тогда таких проектов было 7 тыс. 272 или 76,2%, сейчас – 80,3%.

Итоги конкурса будут подведены до 1 июня, говорится в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Стоит отметить, что процент проектов, не соответствующих условиям конкурса, снизился по сравнению с прошлого года. Так, в 2017 году на первом конкурсе до рассмотрения экспертами не допустили 10,4% поданных проектов, во втором конкурсе – 8,9%. Сейчас этот показатель составил 8%. Большая часть отклоненных проектов подана в последний день.

Также объединенный экспертный совет увеличил сообщество экспертов конкурса до 802 профильных специалистов, общественных деятелей, ученых. Заседание совпало с первой годовщиной деятельности Фонда президентских грантов.

За один год работы фондом проведено два конкурса и завершен прием заявок на участие в третьем. На эти три конкурса подан 25 тыс. 241 проект от 13 тыс. 796 некоммерческих организаций, из которых 8 тыс. 303 ранее не участвовали в конкурсах прежних операторов грантов. Фонд организовал 126 семинаров в 83 регионах страны. В них приняли участие 21 тыс. 205 человек. Еще большее число людей посмотрели семинары в прямой трансляции и записи.