На позициях боевиков в Восточной Гуте найдены боеприпасы стран НАТО

На освобожденной от боевиков территории Восточной Гуты обнаружены склады с боеприпасами производства Болгарии и США, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ из Саудовской Аравии, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

«2 апреля в населенных пунктах Замалька и Сакба ими выявлены склады с боеприпасами и цеха по изготовлению мин и взрывчатки», – сказал Евтушенко, слова которого передает ТАСС.

Так, по его данным, в Замальке обнаружены около 3 тыс. гранат, более 500 мин производства Болгарии и США, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ из Саудовской Аравии.

Он также рассказал, что в освобожденных сирийской армией населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственными войсками проводятся мероприятия по очистке от взрывоопасных предметов, восстановлению инфраструктуры, обеспечению жителей водой и едой.

Накануне сирийские военные показали подземные лабиринты боевиков в Восточной Гуте.