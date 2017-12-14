Американские эксперты оценили гениальность новейшего российского корабля

Новейший российский патрульный корабль проекта 22160, спроектированный по принципу модульности, обладает «достаточно гениальным» дизайном, который обеспечивает огромную боевую мощь при небольшом размере судна, говорится в материале The Drive.

Причиной восхищения автора стало то, что вооружение и оборудование кораблей проекта 22160 может меняться в зависимости от решаемых задач, будь то борьба с пиратством или же поддержка крупных ударных операций, передает РИА «Новости».

По мнению автора статьи, на корабле, помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 миллиметров, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, присутствует пустое пространство под вертолетной площадкой, которое может быть использовано для размещения ракетных комплексов Club-K (разновидность «Калибра»).

Такой набор вооружения, по признанию автора материала, позволяет небольшим патрульным кораблям наносить ракетные удары по морским и наземным целям на большом расстоянии. При этом автономность плавания кораблей проекта 22160 составляет внушительные два месяца, за которые может быть пройдено до 6 тыс. морских миль.

В материале подчеркивается инновационность проекта и предлагается изучать его в западных военно-морских силах, чтобы использовать опыт при создании многофункциональных боевых судов.

Отметим, в действительности на корабли проекта 22160 штатно устанавливается более мощная артустановка АК-176МА калибром 76 миллиметров.

Напомним, в прошлом году гендиректор Зеленодольского судостроительного завода Ренат Мистахов сообщил, что головной патрульный корабль проекта 22160 будет передан ВМФ России в первом полугодии 2018 года.

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