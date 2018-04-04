США отказались тратить на безопасность Европы больше европейцев

США не собираются вкладывать в укрепление безопасности Европы больше сил и средств, чем сами европейские лидеры, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на мероприятии, посвященном 70-летию Плана Маршалла.

«Наши союзники должны проявлять желание делать больше. Нельзя ждать от американцев, что они будут больше заботиться о безопасности Европы и тратить на нее больше, чем сами лидеры Европы. От нас нельзя ждать, что мы будем активнее, чем сами европейцы, противостоять [строительству] трубопроводов, которые делают Европу более уязвимой перед лицом прекращения [энергетических] поставок зимой», – передает ТАСС слова Митчелла.

Среди «новых угроз» он выделил «ревизионистскую Россию», «Китай, который стремится расширить свою сферу влияния» и экстремистские организации. По его словам, США должны укреплять свои союзы и поддерживать «ценности демократии, на которых они основаны».

«Сейчас нет таких крупных вызовов в международной политике, с которыми Соединенные Штаты и Европа могли бы справиться друг без друга», – сказал он.

Митчеллл подчеркнул, что «нельзя ожидать», что США будут более серьезно, чем европейские партнеры, «воспринимать растущую угрозу с южных и восточных границ Европы».

«Во всех этих сферах мы должны проявить ответственность, вместе противостоять общим вызовам», – заявил он.

Митчелл рассказал также, что Вашингтон за прошлый год выделил «более 11 млрд долларов» на так называемую инициативу по «сдерживанию в Европе», предоставление оборонительных вооружений Украине и Грузии, поддержку реформ в Восточной Европе, снижение барьеров для поставок американского сжиженного природного газа, сотрудничество в правоохранительной и разведывательной сфере.

Напомним, в феврале администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса выделение 6,3 млрд долларов в рамках оборонного бюджета на 2019 финансовый год на программу по «сдерживанию российской агрессии» в Европе, что больше на 1,7 млрд долларов, чем раньше.