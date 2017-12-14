Госдеп не смог объяснить желание Хиллари Клинтон замять обсуждение «Новичка»

Представитель госдепартамента Соединенных Штатов прокомментировал обнародованные WikiLeaks документы, согласно которым, госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также Великобритания еще в 2000-е годы пытались замять данные о нервнопаралитическом веществе «Новичок».

В госдепе заявили, что «в соответствие со своей политикой госдепартамент не комментирует материалы, в том числе секретные документы, которые, возможно, были разглашены», передает РИА «Новости».

Согласно опубликованным порталом WikiLeaks документам госдепа, в апреле 2009 года экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в письменной форме рекомендовала американской делегации перед заседанием так называемой Австралийской группы избегать предметного обсуждения «книги Мирзаянова «Государственные секреты: инсайдерская хроника российской программы по химическому оружию» или так называемой «Вещества четвертого поколения».

В документе также отмечается, что если кто-либо из участников предстоящего заседания поднимет вопрос о книге, нужно сослаться на «плохую осведомленность» в этом вопросе и посоветовать «оставить это экспертам».

Из других материалов, опубликованных WikiLeaks, следует, что такого же подхода по замалчиванию информации о книге Мирзаянова придерживалась и британская сторона, в том числе в рамках мероприятий ОЗХО в 2006 году.

В Австралийскую группу, занимающуюся вопросами контроля за нераспространением химического и бактериологического оружия, входят 43 страны, преимущественно союзники США, а также представители Еврокомиссии.

Накануне эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В связи с этим президент России Владимир Путин заявил, что нервно-паралитические вещества наподобие пресловутого «Новичка» способны изготавливать около 20 стран мира.

В британском МИДе были вынуждены признать, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях.