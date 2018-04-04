Установлена личность открывшей стрельбу в офисе YouTube женщины

Стрельбу в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в американском Сан-Бруно устроила жительница штата Калифорния по имени Насим Агдам, сообщили источники в местных правоохранительных органах.

По их данным, устроившая стрельбу в Сан-Бруно женщина, которая после нападения застрелилась, проживала в калифорнийском городе Риверсайд, а также в Сан-Диего, однако, по мнению полиции, не имела к компании YouTube никакого отношения, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

В то же время, по информации источников NBC, 39-летняя нападавшая знала одного из пострадавших – мужчину, который, вероятно, и являлся изначальной целью нападения. Он был госпитализирован в критическом состоянии.

Кроме того, в результате происшествия огнестрельные ранения получили еще две женщины. Однако в полиции считают, что изначально они не были целями нападения. Причиной произошедшего, по предварительным данным, был бытовой конфликт.

По словам источников в правоохранительных органах, о терроризме речи, по имеющимся данным, не идет.

Ранее шеф местной полиции Эд Барберини сообщил, что в результате происшествия пострадали четыре человека, устроившая стрельбу женщина покончила с собой. До этого СМИ сообщали о не менее восьми пострадавших.