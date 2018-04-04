Китай призвал мир дать отпор торговому протекционизму США

Китай призвал всех членов Всемирной торговой организации совместно с Пекином противостоять торговому протекционизму Соединенных Штатов, заявил постпред КНР при ВТО Чжан Сянчэнь.

Представитель Китая в международной организации подчеркнул, что «опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации», добавив, что в ближайшее время Пекин намерен прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, передает РИА «Новости».

«Вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США», – заявил Чжан Сянчэнь, слова которого приводятся в аккаунте министерства коммерции КНР в соцсети Weibo.

Ранее Пекин объявил о готовности ответить Вашингтону, собравшемуся обложить новыми пошлинами 1,3 тыс. китайских товаров, включая автомобили, локомотивы, суда, станки, телекоммуникационное и научное оборудование, а также медицинские приборы.

Напомним, в минувшее воскресенье Китай объявил о введении пошлин в отношении 128 импортируемых из США товаров в качестве контрмер на решение Вашингтона по стали и алюминию. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.