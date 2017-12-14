В Германии раскритиковали Лондон за отсутствие доказательств в деле Скрипаля

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия и близкий соратник Ангелы Меркель по ХДС Армин Лашет заявил, что Великобритания должна была сперва предъявить доказательства своих утверждений о причастности России к делу Скрипаля, прежде чем призывать другие страны к ответным мерам.

«Когда кто-то призывает все страны НАТО к солидарности, разве не должен он обладать надежными доказательствами?». – заявил политик, слова которого передает ТАСС.

«Изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам», – подчеркнул премьер-министр Северного Рейна – Вестфалии, оговорившись при этом, что «каждый может относиться к России так, как ему хочется».

Накануне эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях.

Комментируя откровения британской стороны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону теперь придется как-то смотреть в глаза партнерам по ЕС и извиняться перед Россией.