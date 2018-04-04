Названо число пострадавших при стрельбе в офисе Youtube

Шеф полиции американского города Сан-Бруно Эд Барберини назвал число пострадавших при стрельбе в штаб-квартире интернет-сервиса Youtube.

Он сообщил, что «один человек умер внутри здания после того, как выстрелил в себя», уточнив, что речь идет о женщине, передает ТАСС.

«Мы считаем, что это и есть стрелок, но мы еще проверяем это», – пояснил Барберини.

Кроме того он рассказал о четырех пострадавших, которых доставили доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

В полиции не смогли исключить, что у стрелявшей были сообщники, в связи с этим сотрудники правоохранительных органов продолжают обыскивать здание.

По словам Барберини, стражи порядка прибыли на место спустя две минуты после сообщения о стрельбе и увидели, что «многочисленные сотрудники выбегают из здания».

Тем временем пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин сообщил, что российские дипломаты выясняют, пострадали ли россияне при стрельбе в штаб-квартире YouTube.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, устроенной в штаб-квартире Youtube в Калифорнии белой женщиной в темной одежде с платком на голове, были госпитализированы по меньшей мере восемь человек.