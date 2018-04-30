Бразильский серфер покорил волну с девятиэтажный дом

Бразильский серфер Родриго Кокса побил мировой рекорд, покорив почти 25-метровую волну, пишет South China Morning Post.

В ноябре 2017 года в Португалии Кокса проехал по волне высотой 24,38 метра, передает РИА «Новости».

В конце апреля судьи Мировой лиги серфинга (WSL) зафиксировали рекорд, и бразилец стал новым мировым рекордсменом. Во время церемонии награждения победитель сказал, что сбылась его мечта.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Гарретту МакНамара, взявшему 23-метровую высоту в 2011 году.