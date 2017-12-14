Европарламенту предложили принять «антинацистский список Магнитского»

Лидер «Объединения против нацизма» Янис Кузин подал петицию в соответствующий комитет Европарламента, предложив ЕП принять «антинацистский список Магнитского».

В петиции Евросоюз призвали вводить санкции против участников, организаторов и спонсоров мероприятий или демонстраций ветеранов-нацистов. Санкции, заявил Кузин, должны применяться даже в случаях, когда идеи фашизма не выражаются напрямую, пишет Baltnews.

Кузин заявил, что санкции должны включать блокировку счетов и ограничение на ведение бизнеса.

Он отметил, что санкции должны вводиться и против стран, которые поощряют нацистские идеи – в таких случаях следует ограничивать доступ государств к еврофондам.

Фактически петиция предлагает создание «антинацистского списка Магнитского».

Петицию рассмотрят в середине мая.

Кузин предлагает ориентироваться на подход УЕФА, запрещающий не только непосредственно нацистские символику и лозунги, но также символику и лозунги, являющиеся нацистскими по содержанию, хотя их таковыми открыто и не называют.

«Например, когда Латышский легион ваффен-СС называют просто Латышским легионом, а украинскую дивизию СС «Галичина» просто дивизией «Галичина», опуская её принадлежность к войскам СС», – пояснил Кузин.

В марте в Риге прошло очередное шествие памяти латышских легионеров CC.