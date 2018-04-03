Экипаж арестованного Украиной «Норда» занялся заготовкой неприкосновенного запаса

Экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд», арестованного пограничной службой Украины, решил заготовить «неприкосновенный» запас продуктов.

«Адвокаты нам приносят продукты, все нормально. Сегодня снова придут, принесут еду. Мы на всякий случай готовим неприкосновенный запас продуктов. Украинские пограничники нас охраняют, никаких конфликтов с ними нет», – сказал третий механик судна Виктор Умиленов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что экипаж рассчитывает вернуться домой, при этом судьба судна пока неизвестна. «Мы должны вернуться домой, но возможно, без корабля. Украинская сторона считает, что судно принадлежит ей. Вот, завтра должен быть первый суд, посмотрим, каковы будут результаты», –сообщил Умиленов.

Накануне украинские правоохранительные органы отобрали российские паспорта у экипажа рыболовецкого судна «Норд», арестованного на Украине. Ранее капитану судна предъявили подозрение, ему вменяется «нарушение порядка въезда» в Крым.

Также в понедельник адвокаты моряков с судна «Норд» заявили о недружелюбных действиях украинских пограничников. Предполагается, что моряков вынуждают признать себя гражданами Украины.

Судно с 10 моряками на борту было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море. «Норд» был транспортирован в Бердянск.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 30 марта украинский суд по ходатайству так называемой прокуратуры автономной республики Крым наложил арест на захваченное российское судно «Норд». МИД России потребовал немедленно освободить членов экипажа «Норда» и само судно.