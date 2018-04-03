Фельдшер в Калининграде приехал на вызов пьяным

В Калининграде на вызов приехал пьяный фельдшер, разговор с ним сняла на видео родственница пациента.

По словам Марии, 12 марта ее маме стало плохо на улице. Скорую помощь вызвали в магазин на проспекте Калинина. Когда приехала бригада, девушка заметила, что фельдшер с трудом передвигается. Она отметила, что от медика сильно пахло одеколоном, при разговоре он старался говорить в пол.

«Врач еще в дверях упал на пол. Проверил у моей мамы пульс, сказал: все нормально. Мерить давление не стал. Предложил госпитализацию – мы отказались. Тогда он выписал препарат «Каптоприл» для снижения артериального давления. Я спросила, почему он такой пьяный на работе. Он заявил, что у него умер ребенок», – цитирует девушку «Клопс».

После этого Мария позвонила в скорую и попросила прислать другую бригаду. Затем некоторое время она вместе с мамой уговаривала нетрезвого врача покинуть помещение. «Другая бригада приехала, помогла», – сказала девушка.

В региональном минздраве подтвердили, что инцидент с врачом действительно случился. «В день происшествия Городской станцией скорой медицинской помощи была организована внутренняя проверка, по итогам которой работник учреждения привлечен к строгой дисциплинарной и материальной ответственности», – рассказали в ведомстве.

Минздрав проводит ведомственную проверку медстанции, по ее результатам «будут приняты необходимые решения, в том числе и управленческого характера».