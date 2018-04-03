В России одобрено строительство «мусорных» электростанций

Правительство России приняло распоряжение о строительстве двух электростанций в Краснодарском и Ставропольском краях, которые будут работать на основе сжигания мусора.

В распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что определен перечень субъектов Российской Федерации, в которых будут построены генерирующие объекты, «функционирующие на основе использования отходов производства и потребления».

Такие электростанции мощностью 55 МВт каждая появятся в Краснодарском и Ставропольском краях. Конкурсный отбор будет проведен в 2018 году.

Предполагается, что поставки мощностей для проектов начнутся в 2023 или 2024 годах, передает «Интерфакс».

В 2017 году были проведены конкурсы на строительство еще пяти электростанций на основе сжигания мусора. Их выиграла структура Ростеха «РТ-инвест». Четыре из них мощностью 70 МВт будут построены в Московской области, еще одна (мощностью 55 МВт) – в Татарстане.