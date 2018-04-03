В Петербурге появились улицы с милыми названиями

Сквер имени балетмейстера Мариуса Петипа, а также улицы Вдохновения, Грез, Счастливая, Изящная и Любимая появились в Санкт-Петербурге.

«С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии) от 24 ноября 2017 года присвоить безымянному скверу у дома № 29 по ул. Декабристов в Адмиралтейском районе наименование сквер Мариуса Петипа», – передает ТАСС текст постановлении о присвоении названий безымянным улицам и скверу за подписью губернатора города Георгия Полтавченко.

В марте этого года, когда отмечалось 200-летие со дня рождения Петипа, ему была открыта мемориальная доска на фасаде Академии русского балета имени Вагановой.

Также названия получили 18 улиц в Пушкинском районе недалеко от Волхонского шоссе.

Названия их звучат по-весеннему лирично: Белокаменная и параллельная ей Лунная Дорожка, Радужная, Рябиновая, Солнечная, Любимая, Добрососедская, Изумрудная, Изящная и улицы Вдохновения и Грез. Отметим, что улица между улицами Грез и Вдохновения получила название Счастливая.

Официально на карте Петербурга также появились четыре новых моста – Бетанкура, Ледовый, Оборонный и Яхтенный.

Напомним, в ноябре 2017 года в Петербурге предложили переименовать 10 улиц Советских.