В Крыму призвали заменить иностранные слова на русские

Председатель крымского парламента Владимир Константинов выдвинул идею о замене иностранных слов в русском языке отечественными аналогами.

«Я как-то на одном мероприятии был, меня назвали двумя иностранными словами, которые я до сих пор не могу понять, но по-другому, оказывается, назвать нельзя было. Поэтому это требует серьезной борьбы. Не хотят заменять на русские аналоги. Легко проникают в язык к нам. Поэтому надо держать оборону», – цитирует РИА «Новости» Константинова.

Спикер парламента попросил сенатора от республики Крым Сергея Цекова держать вопрос на контроле.

«За прошлый год появилось много новых. Тоже слово «хайп» появилось неожиданно», – отметил Цеков.

Ранее Константинов уже высказывался о замене «западных словечек» на русские. Он призывал убрать из языка слова «кофе-брейк», «ресепшн», «месседж» и им подобные.