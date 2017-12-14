Юрий Лоза жестко раскритиковал культовую песню Black Sabbath

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3 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Американец «рассекретил» российский военный технополис

Еще в феврале президенту Владимиру Путину были продемонстрированы возможности будущего анапского технополиса «Эра»Фото: kremlin.ru
Россия возвращается к советской практике «закрытых» военных городов, предположило авторитетное американское издание. Так там оценили планы российского Минобороны по созданию первого военного технополиса на Черном море. Однако российские эксперты уверены, что возврата к практике ЗАТО не будет. Но саму идею создания военных технополисов они оценивают неоднозначно. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Екатерина Смолякова, политолог
В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
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Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кому выгодно» – важный, хотя и не определяющий принцип. Люди иногда делают невыгодные им вещи. Но обычно политики действуют рационально. Какую пользу и выгоду мог бы извлечь Путин из отравления Скрипалей? Подробности...
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Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

Игорь Молотов, писатель, публицист
Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Юрий Лоза жестко раскритиковал культовую песню Black Sabbath

             3 апреля 2018, 14:58
          Фото: кадр из видео
          Текст: Виктория Федотова

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          После того, как российский певец Юрий Лоза раскритиковал песню группы Black Sabbath «Iron Man», в комментариях под постом завязался жаркий спор о профессиональной этике музыкантов.

          Российский певец и музыкант Юрий Лоза считает, что некоторых музыкантов второй половины прошлого века обстоятельства возвели на вершину популярности незаслуженно. По словам Лозы, на концерт группы Black Sabbath его можно принести «связанным по рукам и ногам». Об этом он заявил в Facebook.

          Он критикует песню «Iron Man», считая, что у музыкальной темы нет развития, поскольку мелодия повторяет риф, отчего вся музыка кажется стоячей. Кроме того, ему не угодила «незатейливая аранжировка».

          «Идея песни и сам текст абсолютно не трогают – «И вот настало время железному человеку сеять страх. Месть из могилы: он убивает людей, которых однажды спасал» – мне кажется, это не имеет связи с действительностью», – написал музыкант.

          Пение Оззи Осборна он назвал безобразным, а уровень профессиональной подготовки музыкантов Лоза оценил так, «словно они застряли в 1970-м: та же старорежимная стена гитарных усилителей и колонок, мешающих отстроить звук, то же отсутствие динамических оттенков, тот же заметный из последнего ряда дискомфорт на сцене и то же неумение объяснить звукачам – что надо делать».

          «Юрий Лоза, вы как профессионал не могли не заметить, что Оззи себя элементарно не слышит на сцене и пытается звукорежиссеру жестами это показать. К чему выкладывать такое «разоблачающее» видео? ....есть много других живых видео, где Осборн вполне нормально поет», – написал Boris Litvyak.

          «Юрий Лоза так тут и запись звука и видео никакая – со смарта. Про качество звука трудно судить. Ozzy возрастной товарищ, может позволить себе и не попасть в ноты... На самом деле на этих «монстров» рока можно было пойти послушать, лет 15-20 назад... Сейчас впечатление конечно же испортится», – считает Петр Пьянов.

          «То есть ты идешь на концерт, платишь нехилые бабки, слушаешь дико лажающую олдовую группу и «это простительно»? Блин, мне бы так работу работать!», – отметил Valentin Alexandrov, считая низкое качество исполнения нарушением профессиональной этики музыкантов.


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