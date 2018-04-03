МИД обвинил НАТО в переходе красной черты

НАТО перешло красную черту, продолжив расширять военное присутствие у российских границ, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях дискуссионного клуба «Валдай».

«Безопасность в Европе в течение многих лет опиралась на меры сдержанности. В отношениях с нашими соседями, которые сегодня занимают самые радикальные позиции в отношении России, например, страны Балтии, никогда не было военных измерений. Теперь, благодаря НАТО у нас появилось военное измерение, это был их выбор, они перешли красную черту», – цитирует Грушко ТАСС.

По мнению замминистра, наращивание военного потенциала НАТО у границ России совершенно не оправданно, предает РИА «Новости».

Грушкопри этом подчеркнул, что Москва сможет асимметрично ответить на любые недружественные шаги НАТО и защитить свои интересы.

«Любые попытки использовать наших соседей в качестве плацдарма для проецирования силы – они ни к чему не приведут. У нас сохранился тот ВПК, который нам позволяет давать в случае необходимости асимметричные ответы, выбирать те средства, которые мы считаем наиболее эффективными для обеспечения нашей обороноспособности и защиты легитимных интересов», – сказал Грушко, добавив, что Москва будет делать все необходимое, чтобы российская оборона «была гарантирована на 100%».

Также замминистра отметил, что ситуация вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля связана с оправданием трат военного бюджета стран Запада.

«Речь идет о колоссальных тратах. Для того, чтобы их реализовать, нужен большой враг. Поэтому очевидно, что большая провокация, которая была устроена британской стороной, преследует именно эту цель – подбросить дополнительный горючий материал в кампанию русофобии», – сказал дипломат.

Ранее во вторник Грушко заявил, что в НАТО не будут выдавать визы российским дипломатам, которых должны были направить для работы в постпредство в Брюсселе. Также он отметил, что слайды, которые посольство Великобритании в России обнародовало по делу Скрипаля, являются одним большим фейком.