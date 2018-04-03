Эксперт объяснила рекордные результаты Путина на выборах

Владимир Путин был единственным кандидатом для всех граждан, сплочению избирателей вокруг него способствовали его достижения в предыдущие годы, заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя вручение Владимиру Путину удостоверения президента. «Люди голосуют не за обещания, а за результаты», – подчеркнула она.

Победа Путина на выборах с результатом в 76,69% голосов, побившая предыдущие результаты главы государства, – это «прекрасный результат», считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. «Единственным кандидатом для всех граждан в этой кампании, безусловно, был Путин», – подчеркнула она.

Федорова отметила, что большую поддержку глава государства получил не только в регионах, но и в Москве и Санкт-Петербурге. «Путин вернул себе две столицы», – указала эксперт.

Причиной такого сплочения избирателей вокруг Путина стала не только «обострившаяся внешнеполитическая ситуация», заявила Федорова, здесь нельзя не отметить достижения президента в предыдущие годы. «Люди голосуют не за обещания, а за результаты», – подчеркнула собеседница.

Говоря о честности и прозрачности прошедших выборов, которые эксперты называют «беспрецедентными», Федорова отметила, что наблюдение велось на всех избирательных участках, они были оснащены камерами, а также использовалось больше КОИБов. В итоге результаты выборов президента были отменены лишь на 16 участках, в то время как самих участков было более 90 тыс. Так что «количество нарушений в общем масштабе было незначительно», выборы в этом году «прошли максимально прозрачно и открыто за всю историю», резюмировала эксперт.

Напомним, во вторник глава ЦИК Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента. Памфилова поздравила Путина с убедительной и чистой победой. Президент в ответ поблагодарил ее и коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. «Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны, – отметил он. – По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», – заметил Путин.