В Москве появились комары и первоцветы

Первые комары и цветы появились в московских парках и лесах, сообщили в «Мосприроде».

Специалисты учреждения отмечают, что на особо охраняемых природных территориях снег начал быстро оседать: например, на полянах Битцевского леса за прошлую неделю снег осел на 20-25 сантиметров, а у стволов деревьев растаял полностью, передает РИА «Новости».

«В Битцевском лесу появились первые проталины, а на них заметили дождевых червей. Их появление поможет прокормиться пернатым, в первую очередь, скворцам. Сегодня в Битцевском лесу сотрудники «Мосприроды» заметили белую трясогузку – птицу, которая одной из первых прилетает к нам весной. Там же заметили первых комаров», – сообщили в «Мосприроде».

Отмечается, что обильные зимние осадки и задержавшиеся холода сказались на сроках пробуждения первоцветов. Так, мать-и-мачеха, которая, как правило, в конце марта уже цветет, в этом году начала встречаться только сейчас. Цветение других растений также запаздывает.

При этом в «Мосприроде» заявили, что несмотря на позднюю весну в этом году, дикие животные чувствуют себя хорошо, однако еще не спешат менять зимнюю «одежду» на летнюю.

Между тем, в России начался сезон клещей, от укусов которых в этом году уже пострадали сотни человек, сообщает Роспотребнадзор.

Надзорное ведомство с 15 марта начало еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

В ведомстве отметили, что по состоянию на конец марта в 24 субъектах России в медицинские организации обратились около 450 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 220 детей, что ниже среднемноголетних показателей.

Также в роспотребнадзоре сообщили, что случаев инфекционных заболеваний связанных с укусами клещей, пока не зарегистрировано.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий ведомство занимается предупреждением распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Так, в Крыму, Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях проведены обработки от клещей на площади более 215 гектаров, всего в этом году запланировано обработать около 93 тыс. гектаров.

По состоянию на 30 марта в России привито около 500 тыс. человек. В регионах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности энцефалитом, клещевым боррелиозом, анаплазмозом и другими инфекциями.