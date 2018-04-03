Россия покажет новинки на военной выставке в Чили

Роскосмос представит свою продукцию на объединенном стенде на выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018, которая проходит в Чили с 3 по 8 апреля, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«НПО им. С.А. Лавочкина представит макет перспективного космического аппарата «Арктика-М». Космический аппарат предназначен для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе», – передает ТАСС сообщение пресс-службы

Там сообщили также, что «Российские космические системы» представят радиолокатор с синтезированной апертурой «Компакт-4», активный антенный модуль и мобильный приемо-передающий комплекс для приема и обработки информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также другие новейшие технические решения и сервисы на основе технологий ДЗЗ.

НПО «Техномаш» покажет модели станков и механообрабатывающих комплексов, разработанных для производства компонентов ракетных двигателей.

Компания «Главкосмос» и ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» представят свои возможности по организации пусковых кампаний.

НПК «Системы прецизионного приборостроения» продемонстрирует сферический лазерный микроспутник «Блиц» и лазерный спутник «Ларец».

Эти аппараты предназначены для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли, координатной поддержки научных экспериментов.

Сообщается также, что госкорпорация «Ростех» представит на выставке более 200 образцов вооружения и военной техники.

«Ростех представит более 200 образцов вооружения и военной техники в Чили. Отечественные образцы вооружения и боеприпасов представляют холдинги, входящие в Ростех: «Рособоронэкспорт» и концерн «Техмаш», – говорится в сообщении.

Стенд «Рособоронэкспорта» представит многоцелевые истребители Су-30 различных модификаций, многофункциональные истребители МиГ-29М/М2, учебно- тренировочные самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ, боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, военно- транспортные вертолеты типа Ми-17, транспортные вертолеты Ми-171Е, а также легкие многоцелевые вертолеты «Ансат» и Ка-226Т.

«Техмаш» покажет неуправляемые реактивные снаряды для наземных систем залпового огня и авиации, в частности, реактивный снаряд в термобарическом снаряжении для ТОС-1А.

Еще один экспонат - неуправляемая авиационная ракета нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью.

Напомним, в марте 2016 года руководитель делегации Рособоронэкспорта на оружейной выставке FIDAE-2016 Сергей Ладыгин сообщал, что с 1 апреля в Венесуэле возобновится строительство заводов по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним.