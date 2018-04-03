Эксперт: Путин сплотил вокруг себя избирателей Москвы и Петербурга

Прошедшие выборы – это большой мандат доверия Путину и совершенно справедливая победа, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов, комментируя вручение Владимиру Путину удостоверение президента. При этом он отметил, что сплочению избирателей вокруг Путина способствовали и усилия западных партнеров.

Прошедшие выборы «были беспрецедентными» за последние 20 лет, причем это касается и явки, и прозрачности, и контроля – наблюдатели присутствовали фактически на всех участках, заявил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Он отметил в качестве большой заслуги ЦИК отказ от открепительных и запуск проекта «Мобильный избиратель»: «Даже в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, как оказалось, очень велика межрайонная миграция, и люди, вроде бы не уезжая из города, ленятся, затрудняются голосовать по месту прописки, а не по месту проживания». Возможность голосовать на том участке, который ближе всего к месту пребывания, «дала более нескольких миллионов явки», – подчеркнул политолог, добавив, что «явка – это не самоцель», а возможность для человека воспользоваться своими гражданскими правами и выразить свои политические предпочтения.

Говоря о результатах выборов, Смирнов подчеркнул, что это «большой мандат доверия Путину и совершенно справедливая победа». Напомним, глава государства получил поддержку в 76,69% голосов, таким образом, он побил все собственные рекорды, получив самый высокий результат из всех своих кампаний.

Большое количество голосов были отданы за президента не только в регионах, но и двух столицах. «Победа в Москве и Петербурге была, можно сказать, удивительной. Президент сплотил вокруг себя избирателей. И избиратели сплотились вокруг президента на фоне холодной войны и ужесточающихся санкций наших западных партнеров», – заметил собеседник. Таким образом, свою роль здесь сыграли и «потенциальные враги», добавил Смирнов.

Наблюдатели отмечают, что выборы прошли при малом количестве нарушений. Выявленные нарушения сразу же пресекались. Результаты выборов президента были отменены на 16 участках из более чем 90 тыс. «Была установка на честные и прозрачные выборы. До местных властей доводилось, что за нарушение закона будут очень жестко карать. Видеонаблюдение здесь также сыграло свою роль», – подчеркнул Смирнов.

Об этом же во вторник заявила во время вручения Путину удостоверения президента глава ЦИК Элла Памфилова: «Никогда такого не было, и нигде в мире нет аналогов, чтобы в территориальных избирательных комиссиях стояло видеонаблюдение, чтобы протокол осуществлялся, QR-кодирование, практически во всех комиссиях компьютеры стояли. То есть это впечатляюще» – подчеркнула она.

Президент, в свою очередь, отметил: «… Работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», – резюмировал Путин.